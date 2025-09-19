Haberler

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Rüzgar Sebebiyle Seferler İptal Edildi


Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki havalimanında etkili olan limit dışı rüzgar, AJet ve Türk Hava Yolları'na ait bazı seferlerin iptal edilmesine neden oldu. Yolcular bilet değişiklik işlemleri için mağduriyet yaşarken, transfer araçlarıyla Antalya Havalimanı'na yönlendirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda sabah saatlerinde etkili olan limit dışı rüzgar nedeniyle AJet ve Türk Hava Yolları'na (THY) ait bazı seferler iptal edildi.

Edinilen bilgilere göre, saat 05.10'da Esenboğa Uluslararası Havalimanı'na gitmesi planlanan AJet seferi ile saat 09.25'te Gazipaşa'ya iniş yapması, 10.10'da ise İstanbul'a dönüş yapması planlanan THY seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

İptallerden dolayı mağduriyet yaşayan yolcuların bilet değişiklik işlemleri yapılırken, seyahat etmek isteyen yolcular ise transfer araçlarıyla Antalya Havalimanı'na yönlendirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
