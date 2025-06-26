Gaziosmanpaşa'da Zihinsel Engelli Çocuğa Darp

Gaziosmanpaşa'da Zihinsel Engelli Çocuğa Darp
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, bir kadın tarafından zihinsel engelli 13 yaşındaki çocuk sokak ortasında darp edildi. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 1 kişi, zihinsel engelli çocuğu sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp etti. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa'da dün saat 13.30 sıralarında 13 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuğun darp edildiğine dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan incelemelerde, olayın önceki gün Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde gerçekleştiğini belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde, özel gereksinim raporu bulunan E.S.K. (13) isimli çocuğun, Yenimahalle metro durağı civarında yürüdüğü sırada tanımadığı bir kadına yanlışlıkla çarptığı, ardından kadının yanındaki şahıs tarafından darp edildiği tespit edildi. Yaralanan çocuk daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası çalışmalarını sürdüren polis ekipleri şüpheli şahsın S.K. (24) olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilen şüpheli Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K., 'kasten yaralama' suçu kapsamında adliyeye sevk edildi. Öte yandan çocuğun darp edildiği anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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