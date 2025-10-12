Haberler

Gaziosmanpaşa'da tartıştığı kişiyi önce yerde sürükledi; sonra kaldırım taşıyla darbetti

Gaziosmanpaşa'da tartıştığı kişiyi önce yerde sürükledi; sonra kaldırım taşıyla darbetti
Haberler
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da iki kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri, diğerini yerde sürükleyerek kaldırım taşıyla darbetti. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. İddialara göre, uyuşturucu madde kullanan genç, sık sık evden kaçıyordu. Durumu öğrenen baba, caddede karşılaştığı oğluna saldırdı. Baba, oğlunu yerde sürükleyerek kaldırım taşıyla bacaklarına vurdu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.

GAZİOSMANPAŞA'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri tartıştığı kişiyi yerde sürükleyerek kaldırım taşıyla darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri tartıştığı kişiyi dakikalarca yerde sürükledi. Ardından da elindeki kaldırım taşıyla yerdeki kişinin bacaklarına vurmaya başladı.Bu sırada kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga anları ve taraflardan birinin yerde sürüklenerek, kaldırım taşıyla darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BABA OĞULU ÇEVREDEKİLER AYIRDI

İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan genç sık sık evden kaçtı. Baba oğlunun tedavisi için tüm imkanlarını kullandı ancak genç yeniden evden ayrıldı.Durumu öğrenen baba, caddede karşılaştığı oğluna saldırdı. Oğlunu yerde sürükleyen baba, kaldırım taşıyla bacaklarına vurdu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırbistan'ın Dünya Kupası hayallerini eski Sivassporlu Manaj yıktı

Eski Sivaslı, yıldızlarla dolu o takımın Dünya Kupası hayalini bitirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.