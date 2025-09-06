Gaziosmanpaşa'da Sokakta Rastgele Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir şahıs gece saatlerinde eniştesine kızan şahıs elindeki silah ile sokak ortasında etrafa rastgele ateş açtı. Etrafa küfürler yağdıran şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın silahla etrafa rastgele ateş açtığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.E.(41), eniştesinin oturduğu binanın önüne geldi. Burada eniştesine hakaret etmeye başlayan F.E., daha sonra küfürler etmeye başladı. Bununla yetinmeyen F.E., daha sonra gelindeki silahla etrafa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu kurşunlardan birisi eniştesinin evine isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası F.E., üzerindeki silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sokak üzerinde yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde F.E.,'nin sokakta yüksek sesle küfür ettiği ve elindeki silahla etrafa rastgele ateş açtığı görülüyor.

Öte yandan, F.E.,'nin eniştesinin kız kardeşi ile boşanma aşamasında olduğu ve eniştesiyle aralarında anlaşmazlık olduğu sebebiyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. - İSTANBUL