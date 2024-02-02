Sokakta silahlı saldırıya uğradı, 'beni kurtarın' diye bağırdı

Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde bir kişi sokakta yürürken motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanarak yere yığılan şahsı çevredeki vatandaşlara "Beni kurtarın" diye bağırarak yardım istedi.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRDILAR

Dün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde yürüyen bir kişi, motosikletle sokağa giren 2 saldırganın pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu yaralandı. Yaralı olay yerinde yere yığılırken, vatandaşların ihbarı üzerine polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

"BENİ KURTARIN" DİYE YARDIM İSTEDİ

Olayda saldırıya uğrayan şahsın çevredeki vatandaşlardan bağırarak "Beni kurtarın, Allah'ım" diye yardım istediği görüldü. Polis, saldırıyla alakalı çalışma başlattı.