Üye Girişi
Haberler

Rezidansta feci ölüm! Arızalanan asansörden kurtarılırken 30 metreden boşluğa düştü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bir rezidansta yaşayan Ersin Öztürk, 1'nci katta arızalanan asansörden kurtarılmaya çalışılırken 30 metreden eksi 5'nci kat boşluğuna düşerek feci şekilde can verdi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu Öztürk'ün cansız bedeni bulunduğu asansör boşluğundan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen korkunç olayda 64 yaşındaki Ersin Öztürk, arızalanan asansörün içinde kaldı. Yaşlı adam, kurtarma çalışmaları sırasında 30 metre yükseklikten yere çakılarak can verdi. Bina sakinleri aynı asansörün daha önce de arıza yaptığını ifade etti.

ASANSÖRDE KALINCA YARDIMINA KOŞTULAR

Olay, saat 23.15 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre Ersin Öztürk, yaşadığı rezidansın eksi 1'inci kattan bindiği asansörü, birinci kata gelince bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Asansörün arıza yaptığını fark eden görevliler durumu rezidansın teknik servis çalışanlarına haber verdi. Kata gelen teknik servis ekibi, asansör kabininde mahsur kalan Ersin Öztürk'ü bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Rezidansta feci ölüm! Arızalanan asansörden kurtarılırken 30 metreden boşluğa düştü

KABİNDEN ÇIKARKEN, 30 METREDEN ZEMİNE DÜŞTÜ

Teknik Servis ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında Ersin Öztürk, 1'nci katta kalan asansör kabininden çıkmak istediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 30 metreden eksi 5'nci katın asansör boşluğu zeminine düştü. Bu sırada, güvenlik görevlileri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Öztürk'ü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu düştüğü asansör boşluğundan kurtarılan Ersin Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Rezidansta feci ölüm! Arızalanan asansörden kurtarılırken 30 metreden boşluğa düştü

TEKNİK PERSONEL İFADE VERDİ

Olay yerindeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri rezidansta ve düşen asansörde inceleme yaparken, olay anında orada bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir teknik personeli, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Rezidansta feci ölüm! Arızalanan asansörden kurtarılırken 30 metreden boşluğa düştü

"BU KAZA GELİYORUM DEDİ"

Aynı rezidansta yaşayan Bayram Kocaman, "Akşam saatlerinde böyle bir hadisenin olduğunu mesajlaşma grubumuzda arkadaşlardan duydum. Asansörden bir kişinin düştüğünü ve hayatını kaybettiğini öğrendik. Daha önce de asansörlerin bozulması, durması gibi birçok hadise ile karşılaştık. Bakımlar yapılmıyor, bu şikayetler bize de geliyor. Bu kazanın olduğu blok ile ilgili grupta bir gün önce yazılan ifade aynen şu; 'Bu asansörlerin bakımı yapılmamış mıydı? Sürekli ses geliyor'. Bir gün sonra da bu hadise gerçekleşti. Asansörde kusursuz çalışıyor manasına gelen yeşil bandrolden, kısmi kusurlu anlamına gelen mavi bandrole çekilmişti. Yani bu kaza geliyorum dedi. Burada kimin ihmali varsa cezalandırılmasını talep ediyoruz. Site sakinleri çok tedirgin, asansörlere binemiyorlar. Bu sorunu çözümü için gereken neyse yapacağız" ifadelerini kullandı.

Rezidansta feci ölüm! Arızalanan asansörden kurtarılırken 30 metreden boşluğa düştü

"15 DAKİKA ÖNCE BU ASANSÖRÜ BENDE KULLANDIM"

Ersin Öztürk ile aynı blokta yaşadığı söyleyen Özkan Güldalı ise, "Ben de aynı blokta oturuyorum. Diğer blokların asansörlerini kullanmak bize yasak. 10-15 dakika önce bu asansörü ben de kullandım. Kaza benim de başıma gelebilirdi. Talihsiz bir olay yaşandı. Sorumlulardan şikayetçiyiz, ihmalkarlık söz konusu. Zaten yeşil etiketten daha yeni mavi etikete düşmüş. Müthiş bir ihmalkarlık var. Aynı asansörü bende kullandım hatta komşum da şahit Verilmiş sadakamız varmış." dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziosmanpaşa Ersin Öztürk İstanbul İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı

Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı

 Tahliye olan Sıla Doğu, 'Dilan' diye bağırarak ağladı

Tahliye olan Sıla Doğu, "Dilan" diye bağırarak ağladı

 Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

14 HAZİRAN BURÇ YORUMU | Bugün burcunuzu neler bekliyor? AŞK, EVLİLİK, KARİYER, PARA... LGS'de çıkan soru davalık oldu! LGS sorusu iptal edildi mi? LGS'de iptal edilen soru var mı? 2024 HSK kararnamesi açıklandı mı? Hakim ve savcıların yeni görev yerleri neresi? 14 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? SURVİVOR NEFİSE KİM, KAÇ YAŞINDA? Nefise Karatay nereli? Can Doğu tahliye oldu mu? Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu hapisten çıkacak mı, davasında son durum ne? SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU KİM? Survivor All Star şampiyon kim oldu? Türkiye- Çin maçı ne zaman? Türkiye- Çin voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sıla Doğu hapisten çıktı mı, serbest mi bırakıldı? Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu davasında son durum nedir? ''Hierarchy'' dizisinin konusu ne? Hiyerarşi dizisi nereden izlenir? 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Hiyerarşi dizisi kore yapımı mı? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 14 Haziran dün gece deprem mi oldu? Dilan Polat'ın kardeşleri serbest mi bırakıldı? Sıla Doğu ve Can Doğu hapisten çıktı mı? GELİNİM MUTFAKTA 14 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? #128105 MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 14 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? CUMA MESAJLARI 14 Haziran: En anlamlı, en yeni Cuma mesajları neler? Hadisli ve dualı Cuma sözleri! Kısa, ayetli ve dualı Cuma mesajları hangisi?
Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den açıklama

Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den açıklama
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title