Gaziosmanpaşa'da Kontrolden Çıkan Motosiklet Yemek Yiyenlerin Arasına Daldı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir motosiklet, kontrolden çıkarak yemek yiyenlerin arasına daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan olmayırken, olay akşam saatlerinde 500 Evler Mahallesi'nde gerçekleşti.
Gaziosmanpaşa'da motosiklet yemek yiyenlerin arasına daldı... O anlar kamerada
İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da, kontrolden çıkan motosiklet yemek yiyenlerin arasına daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa 500 Evler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, o sırada dışarıda yemek yiyenleri arasına daldı. Kazada yaralanan olmazken kaza ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK UĞUR - 3.Sayfa