Gaziosmanpaşa'da Kontrolden Çıkan Motosiklet Yemek Yiyenlerin Arasına Daldı

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir motosiklet, kontrolden çıkarak yemek yiyenlerin arasına daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan olmayırken, olay akşam saatlerinde 500 Evler Mahallesi'nde gerçekleşti.

Gaziosmanpaşa'da motosiklet yemek yiyenlerin arasına daldı... O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da, kontrolden çıkan motosiklet yemek yiyenlerin arasına daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa 500 Evler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, o sırada dışarıda yemek yiyenleri arasına daldı. Kazada yaralanan olmazken kaza ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK UĞUR - 3.Sayfa
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