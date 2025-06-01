Gaziosmanpaşa'da İnşaat Alanında Yangın

Gaziosmanpaşa'da İnşaat Alanında Yangın
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Gaziosmanpaşa'da bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, diğer konteynerlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Gaziosmanpaşa'da bir inşaat alanında işçilerinin kaldığı konteynerlerden birinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede diğer konteynerlere de sıçrayarak büyüdü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Olay, 15.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde bulunan Afet İşleri Müdürlüğü yakınlarındaki bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerden birinde bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Yangın anında konteyner içerisindeki yatağın tutuşmasıyla, yangın büyüyerek diğer konteynerlere de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay anında içeride kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmaları sonrası olay yerinden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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