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Gaziosmanpaşa'da gecekondu yangını: Alevler bitişikteki eve sıçradı

Gaziosmanpaşa'da gecekondu yangını: Alevler bitişikteki eve sıçradı
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Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de bir gecekonduda çıkan yangın, bitişikteki gecekonduya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir gecekonduda çıkan yangın bitişiğindekine de sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangın, Gaziosmanpaşa ilçesi Yeni Mahalle 601. Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, harabe halde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki gecekonduya da sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

"Birden bir toz yığını geldi"

Yangının çıktığı gecekonduların bitişiğinde yaşayan Mustafa Aydın, alevleri fark ettikleri anı anlatarak, "Ben içeride oturuyordum. Birden bir toz yığını geldi. Kapı ve pencere kapalıydı nereden geldiğini anlamadım. Kapıya çıktığımda yangın olduğunu gördüm. Bizim değil ama arka taraftaki ev yanıyormuş. Bize de sıçrama ihtimali yüksekti. O evde de bekarlar kalıyordu. Bunları çıkarken evden komşular görmüş" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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