Gaziosmanpaşa'da El Yapımı Patlayıcı Atıldı

Gaziosmanpaşa'da 2 motosikletli şüpheli, 1 ay önce cezaevinden tahliye olan B.K. isimli kişinin evinin önüne el yapımı patlayıcı attı. Sokak üzerinde bulunan 2 araç ve evin camlarında hasar oluşurken, polis ekiplerince olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli 2 şüpheli, kasten adam suçundan cezaevinde olan ve 1 ay önce tahliye edilen B.K. isimli şahsın yaşadığı binanın önüne el yapımı patlayıcı attı. Şüpheliler patlayıcıyı attıktan sonra kaçarken, sesi duyan vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri tarafından sokak üzerinde bulunan 2 aracın ve B.K. isimli kişinin evinin camlarında hasar olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri el yapımı patlayıcı atan 4 şüpheliyi arıyor

Çalışmaların devamında, polis ekipleri olaya karışan 4 şüphelinin olduğunu belirledi. Patlayıcıyı attıktan sonra kaçan şüphelileri yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

"Patlama olunca korktum"

Olayı duyan bir mahalle sakini, "Uyuyordum ben, uykudan uyandım. Ses böyle çoktu. Patlama olunca korktum birden ne oluyor dedim. Baktık dışarısı kalabalık. Anlayamadık ne olduğunu, sonradan dediler bomba koyduklarını. Hani bilmiyorduk ne olduğunu, hiç böyle bir olay olmamıştı" dedi. - İSTANBUL