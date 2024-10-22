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Gaziosmanpaşa'da Depoda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziosmanpaşa'da Depoda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Gaziosmanpaşa'da depo olarak kullanılan bir halı sahada çıkan yangın, iş hanına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı ancak çevredeki araçlarda hasar meydana geldi.

Gaziosmanpaşa'da depo olarak kullanılan halı sahada çıkan ardından iş hanına sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekiplerin, alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 648 sokak üzerinde depo olarak kullanılan halı sahada meydana gelmişti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle halı sahada çıkan yangında üst kısmında bulunan çadırlardaki alevler yan tarafta bulunan iş hanına sıçramıştı. Halı sahada başlayan ve iş hanına sıçrayan yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülmüştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. İş hanı içerisinde bulunan ayakkabı ve kumaş deposundan yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etmişti. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, çevrede bulunan bazı araçlarda hasar oluştu. Dumandan etkilenen vatandaşlara ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılmıştı. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası yangın kontrol altına alınmıştı.

Yangın tamamen söndürüldü

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Ekiplerin, alanda soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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