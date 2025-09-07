Gaziosmanpaşa'da Çatı Yangını: Alevler Diğer Binalara Sıçradı

Gaziosmanpaşa'da bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan binalara sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.20 sıralarında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Çimenzar Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, yangın yandaki binalara da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına aldı. Çatı katı kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki iki binada da hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Öte yandan, yangın esnasında yaşanan patlama anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL