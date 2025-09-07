Haberler

Gaziosmanpaşa'da Çatı Yangını: Alevler Diğer Binalara Sıçradı

Gaziosmanpaşa'da Çatı Yangını: Alevler Diğer Binalara Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, yanındaki binalara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı, can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan binalara sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.20 sıralarında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Çimenzar Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, yangın yandaki binalara da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına aldı. Çatı katı kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki iki binada da hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Öte yandan, yangın esnasında yaşanan patlama anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yarım asırdır garajda saklıyordu: 725 bin liraya sattı, görenler gözlerine inanamadı

44 yıl sonra garajdan çıktı, görenler gözlerine inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş müjdeyi verdi: Çok az kaldı

Mert Hakan Yandaş müjdeyi verdi: Çok az kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.