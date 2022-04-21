Gaziosmanpaşa'da bir binanın yanında patlama! Ölen ya da yaralanan olmadı
AA - 3. Sayfa
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir binanın yanında patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı. Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı bir binanın yanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.
AA / Mehmet Ali Derdiyok - 3. Sayfa