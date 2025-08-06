Gaziemir'de Hakkında 11 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Gaziemir'de Hakkında 11 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 'birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Gaziemir ilçesinde uygulama gerçekleştirildi. Çalışmalarda "Birden fazla kişi tarafından silahlı yağma suçundan" 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan V.K., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adli mercilere sevk edilen V.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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