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Gaziantep Yavuzeli'nde traktör bariyerlere çarparak yan yattı, sürücü yaralandı

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Gaziantep Yavuzeli'nde traktör bariyerlere çarparak yan yattı, sürücü yaralandı Haber Videosunu İzle
Gaziantep Yavuzeli'nde traktör bariyerlere çarparak yan yattı, sürücü yaralandı
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi girişinde kontrolden çıkan traktör bariyerlere çarparak yan yattı; 19 yaşındaki sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yavuzeli ilçe girişi Gaziantep istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulsamet K. (19) idaresindeki 42 RT 008 plakalı traktörün seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Kaza sonrası yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Abdulsamet K., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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