Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep Yavuzeli'nde otomobilin çarptığı 63 yaşındaki kadın can verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Yavuzeli'nde otomobilin çarptığı 63 yaşındaki kadın can verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, Büyükkarakuyu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki kadına otomobil çarptı; kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Büyükkarakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep-Yavuzeli karayolunda Y.A. (30) idaresindeki 01 AKA 535 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Ayşe Fatma Sezer'e çarptı. Feci kaza sonrası metrelerce savrulan kadın ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Ayşe Fatma Sezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden kadının Örenli Mahallesi'nde ikamet ettiği ve Büyükkarakuyu Mahallesi'nde oturan kızını ziyarete gitmeye çalıştığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 61 sitede yayınlandı.
Emekli vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözler

Emekli vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözler
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında 'Pembe oda' iddiası

"Pembe oda" istediler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak

81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak
Hamidiye Mahallesi'nde 3 gün arayla iki silahlı cinayet

Mahalle Teksas'a döndü! Aynı yerde 3 günde 2 cinayet
Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var

Bomba patladı! Arda'yı artık kimse tutamaz

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu: Seçimle gelen seçimle gider

Gergin genel kurul! Baro Başkanı Kaboğlu açtı ağzını yumdu gözünü

Konya'da kedi tüyü silkeleme tartışması kanlı bitti! Komşusunu yüzünden bıçakladı

Sebebi pes dedirtti! Kedi tüyü yüzünden komşusunu bıçakladı
Kılıçdaroğlu'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...

Törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
Bıçakla darp ettiği anlar tepki çekmişti! Şanlıurfaspor'un eski yöneticisi bu kez sopalarla dövüldü

Bıçakla darp ettiği anlar olay olmuştu! Bu kez kendisi dövüldü