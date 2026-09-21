Haberler

Gaziantep Yavuzeli'de kamyonet ile traktör çarpıştı, 3 kişi yaralandı, fıstık döküldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Yavuzeli'de kamyonet ile traktör çarpıştı, 3 kişi yaralandı, fıstık döküldü
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası traktör yan yattı, römorktaki Antep fıstıkları yola döküldü; yaralılar Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuzeli ilçesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Yavuzeli istikametine seyreden Yunus K. (32) idaresindeki 44 LF 197 plakalı traktör ile aynı yönde seyir halinde olan Mustafa H. (63) kontrolündeki 34 HE 8769 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası traktör yan yatarken, römorktaki Antep fıstıkları yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü ile traktörde yolcu olarak bulunan Mustafa K. (66), ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu

Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sobayı yakıp uyudular, oda dumanla doldu! Bursa'da yaşlı çift karbonmonoksit gazından hastanelik oldu

Uyandıklarında her yer dumandı! Yaşlı çift hastanelik oldu
Doktorları Kars'a atanınca peşinden gittiler! Kocaeli'den yüzlerce kilometre yol gelen çift verdiği sözü tuttu

Doktorları Kars'a atanınca peşinden gittiler! "Sözümüzü tuttuk"
Kurtlar Vadisi'ndeki 'Kazım Kaşifoğlu' ifadeye çağrıldı

Kurtlar Vadisi'nde 15 yıl önce oynadığı karakter başına iş açtı
İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir

Haritada bir belediyenin daha sararması an meselesi

Alev aldı! Gift Orban golleriyle Türkiye'yi sallıyor

Sessiz sedasız Türkiye'ye geldi! Golleriyle ülkeyi sallıyor
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede

Belediye başkanı kumarda
Ünlü oyuncunun kiracısına dayak! Taciz iddiasıyla öldüresiye dövülen kiracı konuştu

Taciz iddiasıyla öldüresiye dövüldü! Evinin sahibi ünlü oyuncu çıktı