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Gaziantep'teki silahlı kavgada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Durmuş Karaca, kimliği belirsiz bir şahıs ile çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi"nde Durmuş Karaca (18) ve kimliği belirsiz bir şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Çıkan kavganın ardından kimliği belirsiz şahıs yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Durmuş Karaca'ya ateş ederek göğsünden ağır yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Durmuş Karaca, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaca, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Gaziantep'teki silahlı kavgada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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