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Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın: 12 saatte söndürüldü

Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın: 12 saatte söndürüldü
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Gaziantep Şehitkamil'deki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, 39 araç ve 81 personelin 12 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangın fabrikada ciddi hasara yol açtı ve soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 39 araç ve 81 personelle 12 saat süren yoğun müdahale sonucu söndürüldü. Ekiplerin yer yer soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangın, Şehitkamil ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Tüniteks isimli fabrikada çıktı. İddiaya göre, sabah 04.26 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen ve fabrikayı saran yangına müdahale etti.

39 araç ve 81 personelle 12 saatlik müdahale sonucu söndürüldü

İtfaiye ekipleri, 39 araç ve 81 personel ile su tankerlerinin de desteğiyle yangına ilk çıktığı anlardan itibaren yoğun müdahale etti. Fabrikayı saran alevler, ekipleri 12 saatlik yoğun çalışma sonucu söndürdü. Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları ise yer yer devam ediyor.

Fabrikada ciddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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