Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 10 yaralı

Gaziantep'te yoğun sis ve etkili olan sağanak nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 10 kişi yaralandı. TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde meydana gelen, 1 otobüs, 1 tır ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü.

Kaza ile ilgili Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep TAG Otoyolu Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde bugün saat 08.30 sıralarında havanın sisli olması nedeniyle 10 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, biri ağır olmak üzere 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve yardım ekibi sevk edilmiş, otoban jandarma ekipleri tarafından kaza bölgesi kordon altına alınmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın Gaziantep ve Nizip'te bulunan hastanelere sevki gerçekleşmektedir. Kazanın meydana geldiği yol trafiğe Şanlıurfa istikametinde kapalıdır. Trafik Doğu gişelerinden devlet karayoluna verilmiştir. Yardım ekiplerimizin müdahaleleri devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. - GAZİANTEP