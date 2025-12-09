Haberler

Ağır hasarlı bina yıkım sırasında korna sesiyle yerle bir oldu, facianın eşiğinden dönüldü

Ağır hasarlı bina yıkım sırasında korna sesiyle yerle bir oldu, facianın eşiğinden dönüldü
Güncelleme:
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yıkım kararı verilen ağır hasarlı bir bina, su tankerinin korna sesiyle birlikte yıkıldı. O esnada öğrenciler ve vatandaşlar panik içinde kaçıştı fakat şans eseri kimseye bir şey olmadı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde mahkeme kararının ardından yıkım çalışması başlatılan ağır hasarlı bir bina, tankerin yoğun korna sesiyle bir anda yerle bir oldu. Okul çıkış saatine denk gelen o anlarda öğrenciler ve vatandaşlar sağa sola kaçışırken şans eseri kimseye bir şey olmadı.

Olay, Nizip ilçesi Abdulhamit Han Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 Şubat depremlerinde hasar alan 7 katlı bina için mahkemeden yıkım kararı çıktı. Kararın ardından harekete geçen ekipler binada yıkım çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında kepçenin darbeleriyle zayıflattığı bina, yıkım bölgesindeki su tankerinin yoğun korna sesiyle bir anda yerle bir oldu. O sırada etrafı yoğun toz bulutu kaplarken yıkılan binadan çevreye taş, enkaz ve moloz parçaları savruldu.

Öğrenciler ve vatandaşlar sağa sola kaçıştı, şans eseri kimseye bir şey olmadı

Kepçenin darbelerinin ardından bir anda yıkılan bina yerle bir olurken okul çıkış saatine denk gelen o anlarda facianın eşiğinden dönüldü. Binanın yıkılmasının ardından etrafa saçılan taş, moloz ve enkaz parçalarından korunmak isteyen vatandaşlar ve öğrencilere sağa sola kaçıştı. Şans eseri kimseye bir şey olmazken o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

