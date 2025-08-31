Gaziantep'te Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in Araban ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep'in Araban ilçesi Araban-Gaziantep Yolu Dağdancık Mevkiinde meydana geldi. Araban ilçesi istikametinden Gaziantep istikametine giden M.K. (37) yönetimindeki 23 P 2791 plakalı otomobil, Dağdancık yol ayrımı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya N.Ö. (65) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilin çarptığı yaya N.Ö'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Araban İlçe Jandarma Komutanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
