Gaziantep'te yaralama suçundan aranan hükümlü yakalandı
Gaziantep'te kasten yaralama ve silahla tehdit suçlarından 12 yıl kesinleşmiş cezayla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep'te kasten yaralama ve silahla tehdit suçlarından 12 yıl kesinleşmiş cezayla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranana şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde kasten yaralama ve silahla tehdit suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa