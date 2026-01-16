Çocuğunu ameliyat ettirmek için bozdurmaya çalıştığı altınları çaldılar

Gaziantep'te adım adım takip ettikleri kadının çocuğunu ameliyat ettirmek için bozdurmaya götürdüğü altınları yankesicilik yöntemiyle çalan 2 kadın, polis ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yakalandı. Tutuklanan 2 kadının yankesicilik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ocak'ta Şahinbey ilçesi Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, rahatsızlığı bulunan çocuğunu ameliyat ettirmek isteyen S.B. (45), başka birinden 249 gram altın borç aldı.

ÇOCUĞUNUN AMELİYATI İÇİN BORÇ ALDIĞI ALTINLARI ÇALDILAR

Borç aldığı altınları bozdurmak isteyen S.B., kuyumcularda fiyat araştırması yaparken 2 kadın tarafından takip edilmeye başlandı.

Borç aldığı 249 gram altını bozdurmak isterken adım adım takip edilen talihsiz kadın, kendilerini çarşafla kamufle eden A.G. (24) ve A.G. (25) isimli iki kadın tarafından sıkıştırıldıktan sonra yaklaşık 1 milyon 360 bin TL değerindeki altınları yankesicilik yöntemiyle çalındı. Şüpheli kadınlar altınları çaldıktan hemen sonra olay yerinden kaçtı. Yankesicilik anları ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

1 SAAT YAKALANDILAR

Kamera kayıtlarını mercek altına alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olay öncesi ve sonrasındaki tüm hareketlerini saniye saniye inceledi. Görüntülerde, yankesicilik olayını gerçekleştirmek için çarşafla geldikleri belirlenen kadınların, kaçış sırasında araca binmeden önce çarşaflarını çıkardıkları anlar da net şekilde tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle kimliklerini gizlemeye çalıştıkları belirlendi.

İL DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN NURDAĞI'NDAN YAKALANDILAR

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, tespit edilen şüpheli 2 kadını yakalamak için çalışma başlattı. Altınları çalan kadınların il dışına kaçmaya çalıştığını belirleyen ekipler, Nurdağı'nda düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli kadınların çaldığı altınlar ise eksiksiz ele geçirilerek sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Şüpheli kadınlar ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.