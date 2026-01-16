Haberler

Çocuğunu ameliyat ettirmek için bozdurmaya çalıştığı altınları çaldılar

Çocuğunu ameliyat ettirmek için bozdurmaya çalıştığı altınları çaldılar Haber Videosunu İzle
Çocuğunu ameliyat ettirmek için bozdurmaya çalıştığı altınları çaldılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te, çocuğunu ameliyat ettirmek için başkasından borç olarak aldığı altınları bozdurmaya giden bir kadının altınları 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlar polis ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yakalandı.

Gaziantep'te adım adım takip ettikleri kadının çocuğunu ameliyat ettirmek için bozdurmaya götürdüğü altınları yankesicilik yöntemiyle çalan 2 kadın, polis ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yakalandı. Tutuklanan 2 kadının yankesicilik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ocak'ta Şahinbey ilçesi Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, rahatsızlığı bulunan çocuğunu ameliyat ettirmek isteyen S.B. (45), başka birinden 249 gram altın borç aldı.

ÇOCUĞUNUN AMELİYATI İÇİN BORÇ ALDIĞI ALTINLARI ÇALDILAR

Borç aldığı altınları bozdurmak isteyen S.B., kuyumcularda fiyat araştırması yaparken 2 kadın tarafından takip edilmeye başlandı.

Borç aldığı 249 gram altını bozdurmak isterken adım adım takip edilen talihsiz kadın, kendilerini çarşafla kamufle eden A.G. (24) ve A.G. (25) isimli iki kadın tarafından sıkıştırıldıktan sonra yaklaşık 1 milyon 360 bin TL değerindeki altınları yankesicilik yöntemiyle çalındı. Şüpheli kadınlar altınları çaldıktan hemen sonra olay yerinden kaçtı. Yankesicilik anları ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

1 SAAT YAKALANDILAR

Kamera kayıtlarını mercek altına alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olay öncesi ve sonrasındaki tüm hareketlerini saniye saniye inceledi. Görüntülerde, yankesicilik olayını gerçekleştirmek için çarşafla geldikleri belirlenen kadınların, kaçış sırasında araca binmeden önce çarşaflarını çıkardıkları anlar da net şekilde tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle kimliklerini gizlemeye çalıştıkları belirlendi.

İL DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN NURDAĞI'NDAN YAKALANDILAR

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, tespit edilen şüpheli 2 kadını yakalamak için çalışma başlattı. Altınları çalan kadınların il dışına kaçmaya çalıştığını belirleyen ekipler, Nurdağı'nda düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli kadınların çaldığı altınlar ise eksiksiz ele geçirilerek sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Şüpheli kadınlar ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyona başlıyor

Operasyon başlıyor, ordu vuracakları yeri açıkladı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

Gözaltındaki Ümit Karan ile ilgili karar verildi
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı

Süper Lig ekibine kayyum atandı
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu

Vahşice katledilen Atlas'ın son sözleri bu olmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş

Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
Ünlü oyuncu itiraf etti: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı

Ünlü oyuncudan olay itiraf: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası