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Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti. Annelerinin markete gittiği sırada çıkan yangında çocukların evde yalnız olduğu öğrenildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkız Mahallesi Karakoç sokaktaki bir binanın üçüncü katında yangında meydana geldi. İddiaya göre, sobadan kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek her yeri sardı. Dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

ALEVELERİ SÖNDÜREN EKİPLER 2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Evde yapılan incelemelerde ise Müslüm Saçkesenve Aras Saçkesen'inisimli çocuğun cansız bedenleri bulundu. Hayatını 2 kardeşin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu, annelerinin markete gittiği iddia edildi. Hayatını kaybeden çocukların babalarının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ GÜZEL - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Allah'ım isteyene, kıymetini bilene çocuk vermez, böylesi yaratıklar da çocuğunun kıymetini bilmez. Tabii ki haddime değildir, Allah'ın takdirine laf söylemek haddim değildir; ama yine de üzülüyor insan işte.

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Haber YorumlarıOrçun Şakar:

Kurban Olurum Ya ah çokta güzellermiş allahım en güzel katında değerlendirsin insallah melek onlar daha ah garibanlık ah ! :/

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