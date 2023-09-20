Gaziantep'te Yan Bakma Nedeniyle Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 'yan bakma' nedeniyle İsmail B. ve Beyhan B. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP'te, iki gurup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle vurulan İsmail B. (47) ile Beyhan B.(23) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Ö., av tüfeği ile İsmail B. ile Mehmet B.'ye ateş etti. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri saçmaların isabet etmesiyle yaralanan İsmail B. ile Mehmet B.'yi özel bir hastaneye götürdü. Yaralılardan İsmail B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis tüfeği ateşleyen E.Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.