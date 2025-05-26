Gaziantep'te Uyuşturucu ve Hırsızlık Suçlusu Yakalandı

Gaziantep'te Uyuşturucu ve Hırsızlık Suçlusu Yakalandı
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33 suç kaydı bulunan ve 15 yıl 5 ay hapis cezası aranan Y.T. jandarma ekiplerince yakalandı. Şahinbey ilçesindeki operasyon sonucu gözaltına alınan şahıs, adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep'te "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve hırsızlık" suçları dahil 33 suç kaydı bulunan ve 15 yıl 5 ay aranması olan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve hırsızlık" suçu başta olmak üzere 33 ayrı suçtan suç kaydı olan ve hakkında "15 yıl 5 ay" kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. isimli şahıs, yürütülen titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda, Şahinbey ilçesinde yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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