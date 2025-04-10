Gaziantep'te Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılı kortejle kutlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla motosikletli yunus ve trafik ekiplerince kortej düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Gaziantep'te de kutlama etkinliği düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki etkinliğe Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, protokol üyeleri, emniyet personeli, öğrenciler, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşmasıyla devam etti.

Polis Haftası'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Vali Çeber, "Kıymetli mesai arkadaşlarım, şahinlerimiz, yunuslarımız ve atlı polislerimiz, bugün itibariyle sizleri yeni timler olarak görevlerinize uğurlayacağız. Öncelikle 10 Nisan dolayısıyla bir kez daha emniyet teşkilatımızın 180. Yılını kutluyorum. Hepinize kazasız ve belasız görevler diliyorum. Şehrimizin huzuruna, güvenliğine ve asayişine vereceğiniz katkılarla çok önemli hizmetler yapacağınıza ben ve bu şehirdeki herkes inanıyor. Biz, sizler için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, polis teşkilatının envanterine yeni katılan araçlar ve malzemeler tanıtıldı. Ayrıca, emniyet ve jandarma motosiklet filosuna yeni katılan 50 aracın göreve uğurlanması töreni de yapıldı. Motosikletli yunus ve trafik ekipleri kentin cadde ve sokaklarında kortej düzenleyerek vatandaşları selamladı.