Gaziantep'te Tur Araçlarına Sahte Belgelerle Operasyon

Güncelleme:
Gaziantep'te jandarma, tur araçlarının ruhsatları üzerinde silinti yaparak yaşını düşürdüğü ve sahte tescil belgesi düzenleyerek suç işleyen 3 şahsı yakaladı. Operasyon sonucu çok sayıda sahte belge ve suç geliri ele geçirildi.

Gaziantep'te tur araçlarının ruhsatları üzerinde silinti-kazıntı yaparak araçları 10 yaşından küçük gösterdikleri ve sahte tescil belgesi düzenleyerek araçları tur faaliyetlerinde kullandıkları tespit edilen 3 şahıs yakalandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, turizm taşımacılığı alanında tur faaliyetleri düzenleyen bazı firmaların, tescil belgelerinde oynama yaparak araçları 10 yaşından küçük gösterdikleri, tur araçlarının ruhsatları üzerinde silinti-kazıntı yaptıkları ve sahte tescil belgesi düzenleyerek araçları tur faaliyetlerinde kullandıkları tespit edildi.

Örgüt lideri ve üyeleri yakalandı

Yapılan tespitin ardından belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, suç örgütü lideri E.K. ile örgüt üyeleri K.K ve Ö.K'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 8 adet farklı araçlara ait sahte tescil belgesi, 5 adet cep telefonu ve sim kartı, 5 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet sahte belge ve 14 bin 700 TL suç geliri para ele geçirildi.

Örgüt lideri E.K. ile örgüt üyeleri K.K. ve Ö.K isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
