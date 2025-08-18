Gaziantep'te Tramvay Çarpması: 1 Yaralı

Gaziantep'te yolun karşı tarafına geçmek isterken tramvayın çarptığı adam hafif yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Profesör Muammer Aksoy Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı tramvay durağından yolcularını alan tramvay yoluna devam etti. Tramvay, bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Tramvayın çarpması sonucu yola savrulan adam yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralanan adamı hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP