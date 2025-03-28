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Gaziantep'te Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarlasındaki ağaçları sulamadan dönerken kullandığı traktör devrilen Ali Osman Altıntaş (65) hayatını kaybetti. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Nizip ilçesi kırsal Sekili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlasındaki ağaçları sulamadan dönen Ali Osman Altıntaş'ın (65) kullandığı 27 JB 625 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Ali Osman Altıntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altıntaş'ın cenazesi, yapılan inceleme sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin, yapılacak işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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