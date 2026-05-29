Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, İslahiye ilçesi kırsal Kaleobası Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlasını sürmek için yola çıkan Bayram Ücel'in (50) kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonrası sürücü, traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Bayram Ücel, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

