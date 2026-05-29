Haberler

Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Bayram Ücel hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, İslahiye ilçesi kırsal Kaleobası Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlasını sürmek için yola çıkan Bayram Ücel'in (50) kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonrası sürücü, traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Bayram Ücel, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var

Şanlı fethin yıl dönümünde alandakileri coşturan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor! Aile korku içinde

Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor
Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş

Bayramda yüz güldüren yükseliş! Yatırımcı tatilde bile kazandı
Sel Hatay'ı adeta yuttu

Sel kenti adeta yuttu
Kebapçı damattan sıra dışı sürpriz! Buketi gören dönüp bir daha baktı

Damattan geline sıra dışı sürpriz! Buketi gören dönüp bir daha baktı
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular