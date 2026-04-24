Gaziantep'te trafikte 'kaynak' yapan 498 araca ceza

Gaziantep'te trafikte 'kaynak' yaparak hatalı şerit değiştiren 498 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri son 10 günde kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, trafikte 'kaynak' yaparak hatalı şerit değiştiren 498 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Araçların kaynak yapmak suretiyle hatalı şerit değiştirme anları ise Kent Güvenlik Yönetim (KGYS) kameraları ve emniyet dron kameralarına yansıdı.

Kentte benzer denetim ve uygulamaların devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

