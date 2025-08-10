Gaziantep'te Trafik Denetimleri: 826 Araç Ceza Yedi

Gaziantep'te Trafik Denetimleri: 826 Araç Ceza Yedi
Gaziantep'te jandarma ekipleri, otoyolda yapılan denetimlerde hız sınırını ihlal eden 826 araca toplamda 1 milyon 768 bin 687 TL para cezası uyguladı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri, otoyolda çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 826 araca 1 milyon 768 bin 687 TL trafik idari para cezası uyguladı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri ve mülki makamların koordinesiyle otoyolda trafik denetimleri yapıldı. Son bir ay içerisinde icra edilen radar faaliyeti sonucunda, hız sınırlarını ihlal ettiği tespit edilen 826 araç plakasına, 1 milyon 768 bin 687 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin denetimlerinin aralıksız devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
