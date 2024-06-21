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Gaziantep'te tır ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Gaziantep'te meydana gelen tır ve kamyon çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kazada kamyonun tırın üzerine çıkması dikkat çekti.

Gaziantep'te tır ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza sonrası kamyon tırın üzerine çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kamyon ile tırı çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi ölürken 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu kamyonun tırın üzerine çıkması ise dikkat çekti.

Feci kaza, Gaziantep-Nizip D400 karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Doğan Korkmaz idaresindeki 27 ALS 671 plakalı tır ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 GJ 033 plakalı kamyon çarpıştı. Feci kaza sonrası kamyon tırın üzerine çıkarken tırın içerisinde bulunan sürücü Doğan Korkmaz ile ismi öğrenilemeyen eşi sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan tır sürücüsü kurtarılamadı

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tırın içerisinde sıkışan sürücü Doğan Korkmaz ile eşi çıkarıldı. Sıkıştığı yerden çıkarılan karı koca ile hafif yaralanan kamyon sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tır sürücüsü Doğan Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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