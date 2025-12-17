Haberler

Gaziantep'te trafikte tehlike saçan ve kaza yapmaktan kıl payı kurtulan sürücüye ceza

Gaziantep'te trafikte tehlike saçan ve kaza yapmaktan kıl payı kurtulan sürücüye ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te trafikte makas atarak tehlike yaratan aracın sürücüsüne ceza kesildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gaziantep'te trafikte makas atarak tehlike saçan ve defalarca kaza yapmaktan kıl payı kurtulan aracın sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Aracın trafikte tehlike saçtığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte makas atarak tehlike saçan araçlara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar çerçevesinde, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştiren, standart dışı cam filmi kullanan, yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takan aracın sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Aracın trafikte tehlike saçtığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece çekilen tel örgü isyan ettirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!

Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!
Tolga Karel eski eşine ateş püskürdü! 'Hakkımı helal etmiyorum'

İddialar sonrası çılgına döndü! Eski eşine ateş püskürdü
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Serdal Adalı, 3 kulübün ismini vererek MHK'ya salladı

3 kulübün ismini vererek MHK'ya salladı: Sinir uçlarımızla oynuyorlar
title