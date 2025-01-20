Üye Girişi
Haberler
Trump'ı tebrik eden Putin'den 'Diyaloğa açığım' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz

Trump'ı tebrik eden Putin'den tansiyonu düşürecek mesaj
Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı

Biden, Trump'ın hedef alabileceği isimlere 'af' çıkardı
Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli

Gaziantep'te Taziye Evine Silahlı Saldırı: 2 Ölü, Zanlı Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde taziye evine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın zanlısı Yasin Ayar, polisi tarafından yakalandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi.

Taziye evi saldırganı yakalandı, ölen 2 kişi defnedildi

Gaziantep'te taziye evine silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde taziye evine silahlı saldırıda bulunarak 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı. Olayda hayatını kaybeden 2 kişi defnedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesi Abdulhamit Han Mahallesi Mehmet Mert İliksoy taziye evinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Ayar isimli şahıs, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amca çocuğu kuzenlerine taziye evinde silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ölen 2 kişi defnedildi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralılardan Cuma Ayar ve Şerif Sarıbayındır'ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Cuma Ayar ve Şerif Sarıbayındır'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından Nizip ilçesinde defnedildi. Olayda hayatını kaybeden Şerif Sarıbayındır'ın ise başsağlığı için geldiği taziye evinde kurşunların hedefi olarak hayatını kaybettiği ve kuzenler arasındaki husumetle bir ilgisinin olmadığı öğrenildi.

Kaçan saldırgan Gaziantep'te yakalandı

Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan Yasin Ayar isimli saldırgan ise polis ekipleri tarafından Gaziantep'te yakalandı. Yakalanan zanlı karakola götürülürken olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep'te Taziye Evine Silahlı Saldırı: 2 Ölü, Zanlı Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEYHAN SAĞLAM - 3.Sayfa
img

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
img

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
img

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki belediye başkanı İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'ye bir şok daha! Belediye başkanları da gemiyi terk etti
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti
Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak

TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak
Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler

Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.