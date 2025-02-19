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Gaziantep'te Sokak Köpekleri Saldırdı, Kaçan Genç Kamyonetle Çarpıldı

Gaziantep'te Sokak Köpekleri Saldırdı, Kaçan Genç Kamyonetle Çarpıldı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde yürüyüş yapan 28 yaşındaki Muhammed Ali Akşam, sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi ve Akşam'ın durumu kritik.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde parkta yürürken saldıran sokak köpeklerinden kaçmak isterken yola fırlayan kişi, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken hastaneye kaldırılan şahsın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay, 17 Şubat 2025 akşam saatlerinde Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezindeki Okan Parkı'nda yürüyüş yapan 28 yaşındaki Muhammed Ali Akşam'a sokak köpekleri saldırdı. Muhammed Ali Akşam, kendisine saldıran köpeklerden kaçmak isterken caddeye doğru koşunca plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Akşam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Muhammed Ali Akşam, daha sonrasında Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Akşam'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan 28 yaşındaki Muhammed Ali Akşam'ın ağır yaralandığı kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpeklerin saldırması sonucu parktan çıkarak yola fırlayan Muhammed Ali'ye kamyonetin çarpma anı yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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