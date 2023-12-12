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Gaziantep'te Sokak Kavgasında Ateşlenen Kurşun Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşun, dükkanının önünde bekleyen Selçuk Dayan'ın şah damarına isabet etti. Ağır yaralanan Dayan, tedavi gördüğü hastanede 7 günlük yaşam savaşını kaybederken olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Gaziantep'te sokakta iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşun, dükkanının önünde bekleyen Selçuk Dayan'ın şah damarına isabet etti. Ağır yaralanan Selçuk Dayan, tedavi gördüğü hastanede verdiği 7 günlük yaşam savaşını kaybederken olay anına ait görüntüler oraya çıktı.

Olay, 11 Kasım 2023 günü akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentte alışverişin yoğun olduğu caddede iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada silahlar da kullanıldı. Silahlardan çıkan kurşunlardan biri ise kavga esnasında dükkanının önünde bekleyen ve olayla hiçbir ilgisi olmayan Selçuk Dayan'ın (29) şah damarına isabet etti. Ağır yaralanan Selçuk Dayan, tedavi gördüğü hastanede verdiği 7 günlük yaşam savaşını kaybederken olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Vurulma anı saniye saniye kamerada

Dayan, olay sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken maganda kurşunuyla vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Selçuk Dayan, iş yerinin önünde arkadaşlarıyla beraber otururken çevredeki vatandaşların bir anda sağa sola kaçışması ve bu sırada Dayan'ın vurulma anları yer aldı. Dayan'ın vurulduktan sonra boğazını tutarak acıyla kıvranma anları, çevredeki vatandaşların yardıma koşması ve yerdeki kanlar da İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) ulaştığı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay sonrası Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Selçuk Dayan, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Şahinbey Selçuk kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

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