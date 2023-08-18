Gaziantep'te silahlı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

GAZİANTEP'te, silahlı kavgada yaralanan Mehmet Mercan (26), 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 19 Nisan'da, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Mercan, para meselesinden husumetli olduğu kişilerle çıkan tartışmada tabancayla vuruldu. Yaralı Mercan, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mercan, bugün sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bir yıllık evli olduğu öğrenilen Mercan'ın cenazesi, adli tıp kurumunun morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis, Mehmet Mercan'ın ölümüne neden olan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.