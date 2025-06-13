Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsalında bir evde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Nizip ilçesi kırsal Akçakent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir evde bulunan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tarafların birbirine silahla ateş etmesi sonucu Mehmet Hünger (35) isimli şahıs hayatını kaybetti, İbrahim S. ise yaralandı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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