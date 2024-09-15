Gaziantep'te Silahla Yağma Suçundan 20 Yıl Cezalı Şüpheli Yakalandı
Gaziantep'te silahla yağma suçundan 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.
Gaziantep'te Silahla Yağma suçundan 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde "silahla yağma" suçundan 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli şahıs 14 Eylül tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP