Gaziantep'te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları bir şüphelinin uyuşturucu ve silah ticareti yaptığını tespit ederek elde edilen delillerin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Tespit edilen adreste yapılan aramada 1 adet kalaşnikof tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 42 adet fişek, 1,2 litre sentetik kannabinoid sıvısı, 87 gram skunk, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP