Haberler

Gaziantep'te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep'te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin evinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda bir adet kalaşnikof, bir adet pompalı tüfek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulundu.

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları bir şüphelinin uyuşturucu ve silah ticareti yaptığını tespit ederek elde edilen delillerin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Tespit edilen adreste yapılan aramada 1 adet kalaşnikof tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 42 adet fişek, 1,2 litre sentetik kannabinoid sıvısı, 87 gram skunk, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Damadını pompalı tüfekle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır 40 bin askeri sınıra yığdı! Özel kuvvetler hazır bekliyor

40 bin askeri sınıra yığdılar! Özel kuvvetler hazır bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.