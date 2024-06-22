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Gaziantep'te şiddetli rüzgar yemekhanenin çatısını uçurdu

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar pek çok noktada çatıları uçurdu. Rüzgar nedeniyle deprem konutlarının inşa edildiği alandaki 2 büyük yemekhanenin de çatısı arı uçtu.

Gaziantep'te şiddetli rüzgar yemekhanenin çatısını uçurdu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar pek çok noktada çatıları uçurdu. Rüzgar nedeniyle deprem konutlarının inşa edildiği alandaki 2 büyük yemekhanenin de çatısı arı uçtu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle ilçenin pek çok noktasında bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu. Şiddetli rüzgar, ilçede deprem konutlarının yapımının devam ettiği toplu konut alanını da olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle deprem konutlarının inşa edildiği alandaki 2 büyük yemekhanenin de çatıları uçtu.

Şiddetli rüzgardan geriye kalan manzara ise gündüz saatlerinde ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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