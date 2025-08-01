Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep merkezli 5 ilde çok sayıda vatandaşı 1,5 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 5 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, Gaziantep merkezli Sakarya, Nevşehir, Mersin ve Antalya'da siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, sosyal medya platformları üzerinden daha fazla kazanç vadederek ve sahte ödeme linklerine yönlendirme yapılarak hesaplara para gönderilmesini sağlayan nitelikli suç örgütü üyelerinin adreslerine baskın yapıldı. Çok sayıda vatandaşı 1,5 milyon TL dolandırdığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 5 adet cep telefonu, 8 adet SİM kart ve 15 adet muhtelif bankalara ait banka kartı ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken yapılan aramalar sonucu ele geçen dijital materyallere ve telefonlara ise el konuldu. - GAZİANTEP