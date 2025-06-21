Gaziantep'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Gaziantep'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan kimse olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yandı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Kale Mahallesi yolu üzerinde bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken yanmaya başladı. Motor bölümünden yükselen alevleri gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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