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Gaziantep'te PKK Terör Örgütüne Operasyon: 15 Gözaltı

Gaziantep'te PKK Terör Örgütüne Operasyon: 15 Gözaltı
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Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne mensup 15 şahıs gözaltına alındı. Çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı baskınlar sonucunda 2 tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/ Ypg silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 15 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 2 adet tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 15 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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