Gaziantep'te Petshop Yangını: Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu

Gaziantep'te ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen petshop'ta çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu.

Olay, Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 282 nolu cadde üzerinde bulunan ve ruhsatsız olduğu öne sürülen petshop'ta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerini tamamen sararak yandaki iş yerlerine de sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası yapılan kontrollerde iş yerinde bulunan çok sayıda hayvanın telef olduğu belirlendi.

İşletmecilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı