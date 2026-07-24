Gaziantep'te park halindeki aracın lastikleri bıçaklandı

Gaziantep'te park halindeki bir aracın lastikleri, gece saatlerde bir şahıs tarafından bıçaklanarak patlatıldı.

Olay, 18 Temmuz'da Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece geç saatlerde araçtan inen şapkalı şahıs park halindeki bir aracın 2 lastiğini bıçaklayarak patlattı. Olay anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın nedeni bilinmezken lastikleri bıçaklayarak patlatan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı