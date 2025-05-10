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Gaziantep'te Park Halindeki Araç Altında Kalan 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Park Halindeki Araç Altında Kalan 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te, komşusunun otomobili park etmeye çalıştığı sırada 1,5 yaşındaki Yezen Ali aracın altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te komşusunun park etmek istediği sırada meydana gelen kazada 1,5 yaşındaki Yezen Ali hayatını kaybetti.

Kaza, Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi 69 Nolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşusunun otomobili park etmeye çalıştığı sırada 1,5 yaşındaki Yezen Ali aracın altında kaldı. Ağır yaralanan küçük çocuk için çevredekiler durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından küçük Yezen'i Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz çocuk, hayatını kaybetti.

Yezen Ali'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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